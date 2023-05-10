Общество

Документ о сравнении медленности с саботажем опубликовал псковский госархив

Документ 1920 года о сравнении медленности с саботажем опубликовал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: Государственный архив Псковской области

«"Время – дороже всего". Это мы цитируем документ, датированный 1920 годом. Хранится он в фондах Гдовского уисполкома. Велено было в каждом отделе положить в коридоре по 10 штук таких воззваний. Остальные следовало разослать по волостным ревкомам», - рассказали в архиве.

В документе написано: «Предлагается делать доклады точно, сжато и характерно, не более 5 минут». А «всякая медленность и нерадивость в работе есть саботаж. Республика строго карает саботажников как самых злостных своих врагов».