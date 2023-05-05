Общество

В России обновили порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью

С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединить их до 24 дней подряд в течение календарного года. Постановление о порядке использования таких дополнительных дней подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров.

Сейчас одному из родителей для ухода за ребёнком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц. Новый порядок позволит родителям выбрать: использовать такие дни в течение месяца или суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Трудового кодекса, принятых в конце 2022 года.