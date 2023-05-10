Общество

Тариф на помывку планируют увеличить в муниципальных банях Пскова

Тариф на помывку планируют увеличить в муниципальных банях Пскова. Это следует из проекта решения Псковской городской Думы, опубликованного на сайте городской администрации.

«Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги (помывка в общем отделении), оказываемые банями № 1 (Псков, улица Советская, 42), № 3 (Псков, улица Боровая, 26), № 5 (Псков, улица Конная, 8) муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат", в размере 390,5 рублей за одного человека для всех категорий граждан согласно графику работы бань», - говорится в тексте документа.

Раннее экономически обоснованный тариф составлял 307 рублей.