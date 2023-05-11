Общество

Гражданин Казахстана получил штраф за попытку дать взятку псковскому таможеннику

Гражданина Казахстана оштрафовали на 12 тысяч рублей за попытку дать взятку псковскому таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

27 марта гражданин Республики Казахстан совершил покушение на передачу таможенному инспектору МАПП «Шумилкино» Псковской таможни взятки в размере 100 евро. Деньги предназначались за ускорение процедуры таможенного оформления и не возвращения транспортного средства, находящегося под его управлением, на территорию Эстонии.

Таможенный инспектор уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки) и назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Денежные средства, являющиеся предметом взятки, суд конфисковал.