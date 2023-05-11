Общество

Сотрудник псковского УФСИН представит ведомство на всероссийском конкурсе

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги первого этапа ежегодного конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы». За право участия во втором туре всероссийских соревнований соревновались семь сотрудников психологических лабораторий учреждений областного УФСИН, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Конкурсантам предстояло пройти ряд испытаний: подготовить самопрезентацию с кратким рассказом о себе и своей служебной деятельности, разработать авторскую психокоррекционную программу, продемонстрировать уровень теоретических знаний, а также решить подготовленные практические задания.

Оценивало участников экспертное жюри, в состав которого вошли не только сотрудники психологической службы уголовно-исполнительной системы региона, но и приглашенный гость - старший преподаватель кафедры психологии и сопровождения развития ребенка Татьяна Гучкова.

По итогам изучения конкурсных работ призовые места распределились следующим образом. Третье место присудили психологу психологической лаборатории ИК-4 (село Середка) Виктории Воржевой. Она разработала авторскую программу психологической коррекции демонстративно-шантажного поведения осужденных в местах лишения свободы. Второе место заняла старший психолог ИК-6 (поселок Сосновый Бор) Татьяна Николаева и ее программа «Жить, нельзя умирать!», направленная на профилактику суицидального поведения осужденных и повышение их адаптивности к местам лишения свободы.

Победителем первого этапа по единогласному решению конкурсной комиссии признана работа начальника психологической лаборатории ИК-3 (п. Идрица) Ирины Гусевой «Психологическая коррекция эмоционального выгорания сотрудников УИС». Она представит региональное ведомство во втором туре всероссийского конкурса пенитенциарных психологов, который состоится в режиме видеоконференцсвязи в начале июня.