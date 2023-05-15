Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о гастрономическом фестивале «Моя еда»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен гастрономическому фестивалю «Моя еда», который 27 мая состоится в псковском парке Строителей.

Как родилась идея его проведения? Что будет происходить на фестивале и в каком формате? Чем будут удивлять посетителей? Хватит ли на всех еды? Об этом и многом другом журналистам расскажут директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и креатив-менеджер ТКД Дмитрий Волхонов.