Общество

Почти на 10% подешевели мясо индейки, пельмени и манты в Псковской области в апреле

Почти на 10% подешевели мясо индейки, пельмени и манты в Псковской области в апреле 2023 года. В целом потребительские цены снизились на 0,3% (по России в целом выросли на 0,4%) в Псковской области в апреле 2023 года по сравнению с мартом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В апреле в наибольшей степени подешевели продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,1%. Стоимость услуг выросла на 0,3%.

Из продовольственных товаров заметно подешевело мясо индейки – на 9,8%, пельмени, манты, равиоли – на 9,0%, мука пшеничная – на 8,5%, молоко сгущенное с сахаром – на 7,6%, кетчуп – на 7,0%, помидоры свежие – на 6,3%, мясокопчености – на 5,3%, картофель – на 5,2%.

Одновременно подорожал лук репчатый – на 16,2%, лимоны – на 11,9%, капуста белокочанная свежая – на 9,7%, груши – на 8,6%, огурцы свежие – на 8,5%, масло оливковое – на 6,1%, бананы – на 5,9%.

Из лекарственных препаратов значительнее других снизились цены на корвалол – на 4,9%, активированный уголь – на 4,3%, магне В6 – на 4,2%, аскорбиновую кислоту – на 3,2%, флуоцинолона ацетонид – на 2,4%. Наиболее подорожали эуфиллин – на 5,7%, аллохол – на 4,6%, осельтамивир – на 3,8%, эналаприл – на 3,6%.

Среди товаров первой необходимости максимальное снижение цен отмечено на мыло хозяйственное (за месяц оно подешевело на 6,1%). Кроме того, стали ниже цены на туалетное мыло – на 4,2%, крем детский – на 3,3%, салфетки влажные – на 3,2%, подгузники детские бумажные – на 2,7%.

Но ряд товаров подорожал. Например, цены на туалетную бумагу выросли на 8,1% за месяц, а цены на антисептик для рук – на 4,6%. Соска (пустышка) детская стала дороже на 3,1%.

Снизились цены на такие непродовольственные товары, как кресло автомобильное детское – на 10,6%, шампунь – на 5,2%, пену для бритья – на 4,5%, шприцы одноразовые – на 4,1%, доски обрезные, жидкие чистящие и моющие средства – на 3,6%.

В то же время на 8,5% подорожали плиты ДСП и ОСБ. Цены на электрочайники выросли на 8,0%, металлочерепицу – на 7,2%, крем для лица – на 6,5%, рюмку, фужер из простого стекла – на 3,1%.

Заметно выросли цены на поездки в отдельные страны Средней Азии – на 18,6%, проживание в гостинице 2* – на 13,7%, экскурсию автобусную – на 12,3%. Устная консультация юриста по семейным вопросам подорожала на 7,4%, поездка на отдых в Египет – на 6,7%. Тарифы на услуги железнодорожного транспорта выросли на 6,0%.

Из бытовых услуг значительно выросли цены на мужскую стрижку и женскую стрижку (на 9,0% и 5,5% соответственно).

Одновременно снизились цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 27,6%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 24,2%, проживание в гостинице 4* – на 4,8%.