Общество

Кодовое слово для консультаций в Социальном фонде установили более пяти тысяч псковичей

С начала года более пяти тысяч жителей Псковской области установили кодовое слово для получения персональных консультаций по телефону контакт-центра регионального отделения Социального фонда России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные: например, сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета или об остатке материнского капитала.

Управляющий отделением Наталья Мельникова пояснила, что любой желающий может получить консультацию по общим вопросам пенсионного и социального обеспечения у операторов контакт-центра. «При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое слово, персональные сведения можно будет получить быстро и просто - по звонку», - рассказала Наталья Мельникова.

В отделении добавили, что кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте СФР, а также придя в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консультации по кодовому слову можно, позвонив в контакт-центр по номеру 8-800-200 00 98.