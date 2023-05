Общество

Диетолог сравнила пользу коричневых и белых яиц

Сертифицированный диетолог Кристал Скотт сравнила пользу коричневых и белых яиц и пришла к выводу, что разница между ними заключается лишь в цвете скорлупы.

Яйца с коричневой скорлупой откладывают породы кур с красными или коричневыми перьями, в то время как белые — куры со светлым оперением. С точки зрения питательной ценности, и те, и другие одинаково полезны для здоровья, точку зрения специалиста опубликовало американское издание Eat This, Not That!, сообщает «Лента.ру».

По словам диетолога, оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, омега-3, жиров, витаминов D, E, K, A, витаминов группы В, цинка, холина и других ценных веществ.

«Питательная ценность яиц во многом определяется рационом кур и условиями их содержания, поэтому важно выбирать продукт, произведенный здоровыми курами, за которыми хорошо ухаживают», – отметила она.

При этом коричневые яйца могут стоить дороже белых, отметила Скотт. Разница в цене обусловлена тем, что несущие их породы кур обычно крупнее и потребляют больше еды. Кроме того, яйца с темной скорлупой обычно немного большего размера.

Диетолог добавила, что если цель человека — купить самые полезные яйца, ему не следует обращать внимание на внешние факторы. «Рацион кур и условия их содержания могут рассказать вам о питательности яиц больше, чем цвет скорлупы», — подытожила Скотт.