Артур Гайдук: Здравоохранение – это система, в которой не должны сомневаться ни пациенты, ни врачи

Здравоохранение – это та система, которая не должна вызывать сомнений ни у пациентов, ни у медицинских работников. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук в рамках 54-й сессии 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году, когда я избирался, одним из ключевых пунктов было увеличение финансирование здравоохранения. После 5 лет я постоянно говорю о проблемах. Сейчас, видимо, нужно опять поднять эту тему. Новости о том, что не могут открыть морг, потому что нет специалиста, что сокращают количество коек, о том, что фельдшер ФАПа перешел на другое место работы... Можно понять всех – и пациентов, и врачей, для которых работа - во многом призвание, но она должна оплачиваться соответственно. Если нарушаются права пациентов, то нормально, что они обращаются за помощью, они борются за свои права. Обществу нужно говорить друг с другом, в сфере здравоохранения в том числе», - сказал Артур Гайдук.

Он подчеркнул, что нужно переосмыслить здравоохранение в сторону увеличения финансирования, чтобы улучшить жизнь пациентов и чтобы не приходилось сокращать количество медицинских организаций.

«Нам нужна осмысленная реформа здравоохранения, которая привлечет финансирование до 7-8% ВВП страны. ФОМС должен быть бездефицитным, таким мы его и принимаем. Сокращение числа жителей приводит к сокращению финансирования по ОМС, соответственно, сокращается возможность получения качественной медицинской помощи. Должна быть конкуренция медорганизаций, страховых. В Псковской области эти условия не соблюдается. Стабильное бюджетное финансирование не должно зависеть от страховых случаев и количества жителей. Здравоохранение – это система, в которой не должны сомневаться. Она основана на советской системе. Право человека на жизнь и здоровье – это неотъемлемое право каждого. Большинство присутствующих понимают, что не так в здравоохранении. Нужно не только говорить, но и делать. Нужно не молчать, именно поэтому люди за вас и голосуют, чтобы вы не молчали, а делали», - заключил Артур Гайдук.

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

