Артур Гайдук: Здравоохранение – это система, в которой не должны сомневаться ни пациенты, ни врачи

Здравоохранение – это та система, которая не должна вызывать сомнений ни у пациентов, ни у медицинских работников. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук в рамках 54-й сессии 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что нужно переосмыслить здравоохранение в сторону увеличения финансирования, чтобы улучшить жизнь пациентов и чтобы не приходилось сокращать количество медицинских организаций.
«Нам нужна осмысленная реформа здравоохранения, которая привлечет финансирование до 7-8% ВВП страны. ФОМС должен быть бездефицитным, таким мы его и принимаем. Сокращение числа жителей приводит к сокращению финансирования по ОМС, соответственно, сокращается возможность получения качественной медицинской помощи. Должна быть конкуренция медорганизаций, страховых. В Псковской области эти условия не соблюдается. Стабильное бюджетное финансирование не должно зависеть от страховых случаев и количества жителей. Здравоохранение – это система, в которой не должны сомневаться. Она основана на советской системе. Право человека на жизнь и здоровье – это неотъемлемое право каждого. Большинство присутствующих понимают, что не так в здравоохранении. Нужно не только говорить, но и делать. Нужно не молчать, именно поэтому люди за вас и голосуют, чтобы вы не молчали, а делали», - заключил Артур Гайдук.
Пресс-портреты