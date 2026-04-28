Стартует 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Начинается очередная 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Следить за сессией можно онлайн на сайте регионального парламента.

Утвержденная Советом повестка содержит 32 вопроса. Многие из них связаны с предстоящим переименованием Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области.

Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о развитии ответственного бизнеса в регионе и внести изменения в ряд действующих областных законов, в том числе в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, традиционно в апреле депутаты заслушают ежегодные доклады о деятельности уполномоченных в 2025 году. Перед депутатским корпусом выступят уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

На заседании также прозвучит доклад регионального правительства о ходе и результатах реализации аграрной политики в 2025 году.