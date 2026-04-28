В Великих Луках стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» стартовал сегодня на базе Великолукского политехнического колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе кадрового центра «Работа России».

В конкурсе принимают участие 14 профессионалов из девяти организаций региона: ООО «Мегатрон», филиал ПАО «ОГК-2» — Псковская государственная районная электростанция, ООО «РЖД», Великолукский завод «Транснефтемаш», ИП Багнюк В.Н. (М-Конструктор), структурное подразделение ОАО «РЖД» (Санкт-Петербургская дистанция инженерных сооружений), ООО «Локотех-Сервис», ГБПОУ «Великолукский политехнический колледж», а также ЗАО «ЗЭТО».

Участникам предстоит пройти два этапа испытаний. Теоретическая часть включает тестирование из 20 вопросов по 40 минут и решение кейса (10 минут), где проверяются знания технологии сварки, охраны труда, устройства оборудования и чтения чертежей. Максимальная оценка за теорию — 30 баллов.

Практическая часть — главное событие конкурса. Конкурсантам необходимо выполнить ручную дуговую сварку (способ РД/111) двух образцов: образец №1 — стык труб 159×8 мм в вертикальном положении снизу вверх (PH), нормативное время — 60 минут; образец №2 — стык листов 150×300×8 мм в вертикальном положении (PF), нормативное время — 30 минут. Сварочные материалы — электроды Э50А с основным видом покрытия.

Качество сварных соединений будет оцениваться экспертами по девяти модулям. Суммарно за практическую часть можно набрать до 400 баллов (общий максимум с учетом теории — 430 баллов). Оценка включает подготовку рабочего места и соблюдение охраны труда (30 баллов), соблюдение техпроцесса при сборке и сварке образца №1 (36 баллов) и образца №2 (34 балла) с учётом штрафов за превышение времени (минута — минус 0,5 балла), визуальный и измерительный контроль качества (ВИК) образца №1 — до 80 баллов, ВИК образца №2 — до 120 баллов, рентгенографический контроль (РК) образца №1 — до 50 баллов, РК образца №2 — до 50 баллов. Контроль качества проводится по ГОСТ ISO 5817-2025 (уровень В). Образцы с трещинами, несплавлениями, прожогами или ожогами дугой к дальнейшей оценке не допускаются. За превышение нормативного времени более чем в два раза конкурсант отстраняется от участия.