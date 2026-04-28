 
Общество

Выплаты ко Дню Победы в Псковской области получили 42 ветерана

0

В связи с празднованием 81-й годовщины Дня Победы и в соответствии с указом президента отделение Социального фонда России по Псковской области в апреле перечислило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. В регионе вместе с пенсией ее получили 42 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда.

«Согласно указу президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ежегодную выплату ко Дню Победы устанавливают особым категориям ветеранов, которым со стороны государства также гарантированы особые пенсионные льготы», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Руководитель реготделения отметил, что сотрудники ОСФР провели предварительную работу по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций. Выплата перечислена беззаявительно на основании имеющихся у ОСФР данных. 

Отметим, что согласно указу о ежегодной выплате, ее устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.

В соответствии с указом, правом на выплату пользуются и участники войны, проживающие в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026