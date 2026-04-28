Выплаты ко Дню Победы в Псковской области получили 42 ветерана

В связи с празднованием 81-й годовщины Дня Победы и в соответствии с указом президента отделение Социального фонда России по Псковской области в апреле перечислило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. В регионе вместе с пенсией ее получили 42 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда.

«Согласно указу президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ежегодную выплату ко Дню Победы устанавливают особым категориям ветеранов, которым со стороны государства также гарантированы особые пенсионные льготы», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Руководитель реготделения отметил, что сотрудники ОСФР провели предварительную работу по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций. Выплата перечислена беззаявительно на основании имеющихся у ОСФР данных.

Отметим, что согласно указу о ежегодной выплате, ее устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.

В соответствии с указом, правом на выплату пользуются и участники войны, проживающие в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.