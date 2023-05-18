Общество

Псковские студенты стали участниками белорусского конкурса профмастерства в двух номинациях

Студенты из Псковской области принимают участие в конкурсах профессионального мастерства Республики Беларусь. Соревнования организованы в рамках XI Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Шестеро студентов — учащиеся Псковского агротехнического колледжа и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса участвуют в испытаниях по компетенциям «Электромонтаж» и «Технологии моды». Всего в состав региональной делегации входит 16 человек, среди которых преподаватели и студенты 4-х учреждений среднего специального образования.

Участие региональной группы в мероприятиях соседнего государства организовано комитетом по образованию Псковской области по приглашению главного управления образования Витебского областного исполнительного комитета.

Псковский областной этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в регионе в апреле. Его участниками стали свыше 230 конкурсантов. Они соревновались в мастерстве владения массовыми и перспективными специальностями, востребованным на рынке труда в России. Победители определены в 31 компетенции.