Общество

Новые ограждения установят вокруг двух детских садов в Пскове

Ограждения установят вокруг детских садов №21 и №11 в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчикам предстоит демонтировать старые ограждения и его элементы, а затем установить новые. Помимо этого, не территории детского сада №11 нужно будет произвести ликвидацию деревьев и кустов, а также разобрать холодильник (конструктивный элемент).

Ограждение сделают из готовых металлических решетчатых панелей.

Начальная (максимальная) цена контракта для сада №21 составляет 854 тысячи рублей, для сада №11 - 1 млн 271 тысяча 633 рубля 68 копеек. Заказчик - администрация города Пскова.

Подрядные организации определят в ходе электронного аукциона 31 мая.