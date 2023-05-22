Общество

«Экопром» ищет водителей для работы в Пскове

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») ищет водителей категорий С и Е для работы в Пскове.

Требования вакансии:

опыт работы от 3-х лет;

права категории С, СЕ;

полная занятость, полный день;

график сменный.

В обязанности водителя входит работа на мусоровозах МАЗ, ИСУЗУ, Ford и других. Заработная плата от 40 тысяч рублей.