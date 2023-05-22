Вакансии лаборанта и специалиста по подбору персонала открыты на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
«Ищете работу со стабильным заработком на перспективном промышленном предприятии? Завод "Титан-Полимер" продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Предприятие входит в состав Группы компаний "Титан", производства представлены в 8 регионах России», - сообщили на заводе.
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