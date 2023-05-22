Общество

Вакансии лаборанта и специалиста по подбору персонала открыты на заводе «Титан-Полимер»

Вакансии лаборанта и специалиста по подбору персонала открыты на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ищете работу со стабильным заработком на перспективном промышленном предприятии? Завод "Титан-Полимер" продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Предприятие входит в состав Группы компаний "Титан", производства представлены в 8 регионах России», - сообщили на заводе.



Сейчас заводу «Титан-Полимер» нужны:

инженер КИПиА;

слесарь КИПиА;

инженер-электрик;

специалист по кадровому администрированию;

специалист по подбору персонала;

бухгалтер по учету ТМЦ;

контролер отдела контроля качества;

лаборант;

оператор производственной линии;

упаковщик;

слесарь-ремонтник;

слесарь-сантехник;

теплотехник;

уборщик производственных помещений.

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

трудоустройство согласно ТК РФ;

своевременную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются два раза в месяц;

возможность карьерного роста;

комфортные и безопасные условия труда;

доставка до места работы транспортом предприятия.

Подробности по телефону: 8911-880-11-58.