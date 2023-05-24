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Конкурс научных работ на тему противодействия экстремизму провели в Псковском филиале университета ФСИН

Псковский филиал университета ФСИН России провел межвузовский конкурс научных работ, посвященных противодействию экстремизму и терроризму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В конкурсе «Профилактика и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной среде», впервые организованном Псковским филиалом университета ФСИН России, приняли участие образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний, а также МВД России и Республики Беларусь.

По итогам конкурса курсанты Псковского филиала университета ФСИН России одержали победу в двух номинациях: Лолита Сидоркина стала лучшей в номинации «Подростковый терроризм: причины и противодействие», Ирина Милица – в «Профилактика экстремизма в молодежной среде: теоретический аспект».

В номинации «Информационный экстремизм и терроризм в молодежной среде» победила курсант Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина Карина Лебедева.

Курсант Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Петр Акимов стал первым в номинации «Идеология современного экстремизма и терроризма в молодежной среде».

В номинации «Профилактика экстремизма в молодежной среде: практический аспект» равных не было курсанту Кузбасского института ФСИН России Никите Ковальчуку.

В конкурсе приняли участие Академия ФСИН России, Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Кузбасский институт ФСИН России и Псковский филиал университета ФСИН России.