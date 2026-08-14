 
Общество

В Великих Луках обсудили актуальные вопросы развития города с депутатами разных уровней

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В администрации Великих Лук состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы РФ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского и депутата Псковской городской Думы Антона Мороза с депутатами Великолукской городской Думы и представителями общественного актива города. Как сообщили в администрации, основной темой встречи стало развитие Великих Лук и обсуждение актуальных вопросов, требующих взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными структурами.

Фотографии: Александр Воробьев

В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты Великолукской городской Думы, представители общественных организаций, ветеранского и волонтерского сообщества, руководители учреждений и городские активисты. Открывая встречу, участники отметили важность постоянного взаимодействия между органами власти разных уровней.

«Для муниципалитета такое взаимодействие позволяет продвигать инициативы города, использовать возможности федеральных и региональных программ и находить решения по вопросам, которые имеют непосредственное значение для жителей», — прокомментировали в администрации города.

В своем выступлении Александр Козловский рассказал о направлениях федеральной работы и возможностях поддержки территорий. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам промышленности, предпринимательства, подготовки кадров и привлечения дополнительных ресурсов на развитие городской инфраструктуры.

Депутатам Великолукской городской Думы также было важно обсудить поддержку местных производителей и предпринимателей. В частности, прозвучали вопросы о защите российского рынка и мерах поддержки предприятий, испытывающих конкуренцию со стороны импортной продукции и крупных маркетплейсов.

Отдельный блок вопросов касался подготовки специалистов. Участники встречи обсудили необходимость развития системы среднего профессионального образования и создания дополнительных возможностей для молодых специалистов, чтобы обеспечить предприятия города квалифицированными кадрами.

Вопросы городской инфраструктуры и строительства обсудили с Антоном Морозом. В числе тем — развитие комфортной городской среды, увеличение объемов строительства, реализация инфраструктурных проектов и использование современных механизмов поддержки муниципалитетов.

Также участники встречи подняли вопросы развития детского спорта и поддержки общественных инициатив.

Представители городского актива рассказали о работе волонтерских и общественных организаций, ветеранских объединений и проектах, направленных на поддержку жителей.

Особое внимание было уделено непосредственному диалогу с участниками встречи. Депутаты и представители общественности смогли задать Александру Козловскому и Антону Морозу вопросы, касающиеся наиболее актуальных для Великих Лук направлений.

«Такие встречи позволяют напрямую обсуждать вопросы, которые сегодня стоят перед городом, и определять конкретные направления дальнейшей совместной работы», — отметил модератор встречи, заместитель главы города Сергей Гусев.
 

По итогам встречи участники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также общественных организаций и городского сообщества. «Работа в таком формате позволяет объединять имеющиеся ресурсы и компетенции для решения практических задач и дальнейшего развития Великих Лук», — резюмировали участники встречи.

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Гусев Сергей Георгиевич

Гусев Сергей Георгиевич

Заместитель главы города Великие Луки

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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