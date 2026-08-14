В Великих Луках обсудили актуальные вопросы развития города с депутатами разных уровней

В администрации Великих Лук состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы РФ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского и депутата Псковской городской Думы Антона Мороза с депутатами Великолукской городской Думы и представителями общественного актива города. Как сообщили в администрации, основной темой встречи стало развитие Великих Лук и обсуждение актуальных вопросов, требующих взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными структурами.

Фотографии: Александр Воробьев

В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты Великолукской городской Думы, представители общественных организаций, ветеранского и волонтерского сообщества, руководители учреждений и городские активисты. Открывая встречу, участники отметили важность постоянного взаимодействия между органами власти разных уровней.

«Для муниципалитета такое взаимодействие позволяет продвигать инициативы города, использовать возможности федеральных и региональных программ и находить решения по вопросам, которые имеют непосредственное значение для жителей», — прокомментировали в администрации города.

В своем выступлении Александр Козловский рассказал о направлениях федеральной работы и возможностях поддержки территорий. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам промышленности, предпринимательства, подготовки кадров и привлечения дополнительных ресурсов на развитие городской инфраструктуры.

Депутатам Великолукской городской Думы также было важно обсудить поддержку местных производителей и предпринимателей. В частности, прозвучали вопросы о защите российского рынка и мерах поддержки предприятий, испытывающих конкуренцию со стороны импортной продукции и крупных маркетплейсов.

Отдельный блок вопросов касался подготовки специалистов. Участники встречи обсудили необходимость развития системы среднего профессионального образования и создания дополнительных возможностей для молодых специалистов, чтобы обеспечить предприятия города квалифицированными кадрами.

Вопросы городской инфраструктуры и строительства обсудили с Антоном Морозом. В числе тем — развитие комфортной городской среды, увеличение объемов строительства, реализация инфраструктурных проектов и использование современных механизмов поддержки муниципалитетов.

Также участники встречи подняли вопросы развития детского спорта и поддержки общественных инициатив.

Представители городского актива рассказали о работе волонтерских и общественных организаций, ветеранских объединений и проектах, направленных на поддержку жителей.

Особое внимание было уделено непосредственному диалогу с участниками встречи. Депутаты и представители общественности смогли задать Александру Козловскому и Антону Морозу вопросы, касающиеся наиболее актуальных для Великих Лук направлений.

«Такие встречи позволяют напрямую обсуждать вопросы, которые сегодня стоят перед городом, и определять конкретные направления дальнейшей совместной работы», — отметил модератор встречи, заместитель главы города Сергей Гусев.

По итогам встречи участники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также общественных организаций и городского сообщества. «Работа в таком формате позволяет объединять имеющиеся ресурсы и компетенции для решения практических задач и дальнейшего развития Великих Лук», — резюмировали участники встречи.