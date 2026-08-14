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По материалам псковского УФСБ возбуждено дело о сливе персональных данных

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По материалам УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Рязанской области следственным отделом ОМВД России по городу Рязани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ. 

Установлено, что фигурант, являясь специалистом центра обслуживания одного из операторов сотовой связи, с использованием своего служебного положения получал доступ к персональным данным клиентов, которые копировал и направлял третьим лицам за денежное вознаграждение. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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