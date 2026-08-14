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Обучение в Локне организуют в нескольких зданиях до завершения ремонта школы

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Приёмка образовательных учреждений Локнянского муниципального округа завершилась 13 августа. Как сообщил глава округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах, все школы и детские сады готовы к началу нового учебного года. Есть небольшие замечания, но они будут устранены до 1 сентября.

Фото: Иван Белугин / Мах

На совещании с руководителями образовательных учреждений Иван Белугин обсудил основные вопросы перед началом учебного процесса: «Наша задача — чтобы 1 сентября дети пришли в подготовленные классы, а учебный год начался спокойно и организованно. Отдельная ситуация сейчас с локнянской школой, где продолжается капитальный ремонт основного здания. До его завершения образовательный процесс будет организован в нескольких зданиях. Это, конечно, создаёт определённые неудобства и для детей, и для педагогов, и для родителей, поэтому со стороны администрации будем держать все организационные вопросы на контроле».

По плану ремонт основного здания должен завершиться в декабре. «Ждём этого момента не меньше школьников и учителей — хочется, чтобы ребята как можно скорее вернулись в обновлённую школу. До 1 сентября осталось совсем немного времени. Используем его, чтобы завершить последние приготовления и встретить новый учебный год в полной готовности», — резюмировал Иван Белугин.

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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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