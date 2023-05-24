Общество

Наталия Соколова поддержала инициативу о трудовой практике в школах

Благодаря трудовой практике в школах дети могут научиться ценить свой труд и труд других людей. Такое мнение уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, было бы правильно один месяц или хотя бы две недели заполнить трудовой практикой. Раньше так и было, и сейчас опять этот вопрос встал у законодателей, и это было бы правильно, потому что ты начинаешь ценить свой труд и других людей. Мне кажется, это очень правильная инициатива, которая была озвучена с высоких трибун. Хотелось бы, чтобы она была доведена до конца», – рассказала Наталия Соколова.

Она уточнила, что во время трудовой практики у детей должно быть разнообразие и право выбора заниматься той деятельностью, которая им ближе и интереснее.