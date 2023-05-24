Общество

Ремонт корпуса «Тюремного замка» обсудили в Пскове

Повестка дня встречи начальника СИЗО-1 Пскова Тимура Джалилова и председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика включала рассмотрение ряда вопросов, связанных с требованиями к внешнему облику исторического здания, входящего в список объектов культуры регионального значения, а также проведением ремонтных работ по его сохранению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе беседы стороны обсудили моменты, которых уже удалось достичь в рамках восстановления и облагораживания следственного изолятора, а также то, что еще необходимо реализовать и исполнить. Так, в течение 2022 года в СИЗО-1 отремонтирован фасад спецкорпуса, сделан косметический ремонт в камерных помещениях, завершены кровельные работы на одном из зданий. В планах – продолжение начатой реконструкции.

Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с осуществлением технического и авторского надзора, а также налаженному взаимодействию между специалистами и руководством учреждения. Участники встречи пришли к единому мнению, что только диалог и взвешенный подход позволяют решать поставленные задачи. С целью укрепления сотрудничества обговорено участие СИЗО-1 в национальном проекте «Культура», что позволит вывести работы по сохранению исторического объекта на новый уровень.