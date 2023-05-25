Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» сфотографировались с Geely

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» приняли участие в фотосессии с автомобилем Geely Monjaro от официального дилера Geely в Пскове РРТ, который является генеральным спонсором фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Новый день и новые испытания для финалисток "Мисс и Миссис Великие Луки 2023" — на этот раз им предстояло провести фото с очень необычным партнером — с новеньким автомобилем Geely Monjaro от официального дилера РРТ, который является генеральным спонсором фестиваля», - рассказали организаторы.

Макияж:

Марина Тращенкова

Евгения Калью

Selena Vero

Анна Мотовилова.

Укладка:

Юлия Жукевич,

Антонина Спиридонова,

Наталья Мазорук,

Кристина Сафарова,

Татьяна Бородина.

Финальное шоу конкурсов красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоится 28 мая в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Билеты в продаже. Справки по телефону: 5-72-75.