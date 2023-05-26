Общество

Рекордное количество цветов вырастили в России в 2022 году

Цветоводы вырастили в прошлом году 397,9 миллиона штук цветов и бутонов. Это на 14,4% больше показателя 2021 года, отметили в Минсельхозе РФ.

Лидерами по выращиванию цветов являются несколько регионов, в том числе Калининградская, Калужская, Московская, Белгородская и Ленинградская области, пишет RuNews24.

В список также входят Удмуртия и Мордовия. В перечисленных регионах 96% производственных мощностей заняты под розами, герберами, тюльпанами, хризантемами.

Цветоводство развивается благодаря льготному кредитованию. Средства специалисты направляют на внедрение цифровых технологий в производство и автоматизацию предприятий.