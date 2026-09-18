Чемпионат по оказанию первой помощи пройдет на псковской профсоюзной базе «Сосенка»

Псковский областной совет профессиональных союзов выступает официальным партнером масштабного социально значимого проекта, направленного на обучение навыкам оказания первой помощи. Финальным этапом реализации инициативы станет региональный чемпионат, который пройдет 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Площадкой для проведения соревнований станет база Псковского облсовпрофа «Сосенка» в Корытово. Профсоюзы не только предоставляют свою инфраструктуру, но и выставляют собственную команду для участия в турнире.

На сегодняшний день в рамках проекта обучение уже прошли более 400 сотрудников образовательных учреждений региона, включая сферу дополнительного образования. Большинство из них являются членами профсоюзов, поэтому для организации крайне важно поддержать закрепление полученных знаний на практике.

По итогам соревнований три лучшие организации получат почетное звание «Территория безопасности» и будут награждены ценными призами — расширенными аптечками для своих учреждений.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул особую значимость подготовки специалистов, работающих с детьми:

«Для профсоюзного движения охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте — это безусловный приоритет. Обучение навыкам первой помощи — не просто формальность, а жизненная необходимость, особенно когда речь идет о педагогических кадрах. Учитель, воспитатель, наставник несут огромную ответственность за жизнь и здоровье детей. Мы считаем крайне важным, чтобы каждый работник образования чувствовал себя уверенно в экстренной ситуации и обладал четким алгоритмом действий до приезда медиков. Проведение таких соревнований на базе профсоюзов — это вклад в формирование культуры безопасности в нашей области».

Поддержка данного мероприятия соответствует стратегическим задачам профсоюзов по защите интересов работников и профилактике рисков. Проведение чемпионата в «Сосенке» позволит эффективно использовать возможности профсоюзной базы и усилить значимость площадки как центра подготовки и сплочения трудовых коллективов региона, добавили в облсовпрофе.