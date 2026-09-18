Атмосферный шопинг: в торговых центрах Пскова 19 сентября выступят артисты

В субботу, 19 сентября, псковичей приглашают на атмосферный шопинг. В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» продолжится серия мероприятий «Акваполис — музыка»: с 16:00 выступят Алексей Невуйт, Варвара Зарвигорова, Александр Хороводов, Людмила Неверова и шоу «Баккара», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.

В этот же день, 19 сентября, но раньше в ТК «ПИК60» пройдет официальное открытие нового сезона праздников.

«Яркие выступления, призы и подарки и сюрпризы сразу в одном семейном празднике! Начиная с 14.00, вас ждет яркая феерия настроения», - рассказали организаторы.

Специальные гости праздника — танцевальный клуб «Диамант».

Вход свободный. Категория 6+.