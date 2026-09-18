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Умер актер из сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

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Заслуженный артист РФ, ветеран Тверского государственного театра кукол Аркадий Куликов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в театре.

«Причиной смерти Аркадия стала продолжительная болезнь», — сказали в театре. 

Прощание с артистом пройдет 19 сентября в здании Тверского театра кукол, пишет Газета.ru.

Аркадий Куликов родился 28 мая 1950 года в Лихославле. Он окончил Калининское культурно‑просветительное училище в 1972 году. С 1973 года служил в Калининском (позже Тверском) театре кукол.

Куликов снимался в первом сезоне сериала «Кадетство», а также в фильмах «Провинциальные страсти», «Параллельно любви», «История лётчика» и «Вольная грамота».

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