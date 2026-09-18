Буфеты открыты на избирательных участках Великих Лук

На избирательных участках Великих Лук начали работу буфеты. Как сообщили в администрации города, точки питания разместились в учреждениях образования, где проходят выборы, чтобы жители могли проголосовать и спокойно перекусить, не покидая участок.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Как отметили в администрации, организация буфетов — часть работы по созданию комфортных условий для горожан в дни голосования. В школах и других образовательных учреждениях, ставших избирательными участками, оборудованы места, где можно выпить чай или кофе, купить выпечку, бутерброды и другие напитки.

Ассортимент точек питания рассчитан на разные вкусы и подойдет как тем, кто зашел проголосовать по пути на работу, так и семьям, которые пришли на участок вместе с детьми. Вся выпечка и напитки поставляются местными производителями.

Особое внимание при организации буфетов уделили удобству: они расположены так, чтобы не мешать основному ходу голосования и не создавать очередей у кабин для голосования, а работники участков всегда подскажут, где находится точка питания.

Избирательные участки в Великих Луках работают в течение всех дней голосования в установленные часы. Горожане могут проголосовать по месту регистрации, а те, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, могут вызвать комиссию на дом.

18–20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.