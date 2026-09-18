 
Общество

Буфеты открыты на избирательных участках Великих Лук

0

На избирательных участках Великих Лук начали работу буфеты. Как сообщили в администрации города, точки питания разместились в учреждениях образования, где проходят выборы, чтобы жители могли проголосовать и спокойно перекусить, не покидая участок.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Как отметили в администрации, организация буфетов — часть работы по созданию комфортных условий для горожан в дни голосования. В школах и других образовательных учреждениях, ставших избирательными участками, оборудованы места, где можно выпить чай или кофе, купить выпечку, бутерброды и другие напитки.

Ассортимент точек питания рассчитан на разные вкусы и подойдет как тем, кто зашел проголосовать по пути на работу, так и семьям, которые пришли на участок вместе с детьми. Вся выпечка и напитки поставляются местными производителями.

Особое внимание при организации буфетов уделили удобству: они расположены так, чтобы не мешать основному ходу голосования и не создавать очередей у кабин для голосования, а работники участков всегда подскажут, где находится точка питания.

 

Избирательные участки в Великих Луках работают в течение всех дней голосования в установленные часы. Горожане могут проголосовать по месту регистрации, а те, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, могут вызвать комиссию на дом.

18–20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Буфеты открыты на избирательных участках Великих Лук

Явка на выборах в Госдуму по РФ превысила 10%

Наталья Тудакова: Неучастие в выборах — передача права решать другим

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026