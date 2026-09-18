«Зеркала»: Снос «Магеллана» и архитектурный вакуум

В новом выпуске программы «Зеркала» на волнах радио «ПЛН FM» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут градостроительную тему, а триггером для дискуссии послужил снос торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте.

В принципе, решение логичное — эпоха хаотичных ларьков уходит. Но этот прецедент обнажил гораздо более глубокую проблему: в Пскове полностью отсутствует цивилизованное обсуждение будущего наших общественных пространств. Вместо профессионального диалога город раз за разом получает крайности: либо бесконечный хаотичный «срач» в социальных сетях, либо безапелляционные догмы и отчеты со стороны чиновников. В Пскове сегодня попросту нет понятных авторитетных спикеров в этой сфере. Главный архитектор Псковской области загружен глобальными региональными задачами, а должность главного архитектора города пустует уже около двух лет.

Основные вопросы, которые мы разберем в сегодняшнем эфире: