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«Зеркала»: Снос «Магеллана» и архитектурный вакуум

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В новом выпуске программы «Зеркала» на волнах радио «ПЛН FM» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко поднимут градостроительную тему, а триггером для дискуссии послужил снос торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте.

В принципе, решение логичное — эпоха хаотичных ларьков уходит. Но этот прецедент обнажил гораздо более глубокую проблему: в Пскове полностью отсутствует цивилизованное обсуждение будущего наших общественных пространств. Вместо профессионального диалога город раз за разом получает крайности: либо бесконечный хаотичный «срач» в социальных сетях, либо безапелляционные догмы и отчеты со стороны чиновников. В Пскове сегодня попросту нет понятных авторитетных спикеров в этой сфере. Главный архитектор Псковской области загружен глобальными региональными задачами, а должность главного архитектора города пустует уже около двух лет.

Основные вопросы, которые мы разберем в сегодняшнем эфире:

  • Жизнь после «Магеллана». Ну вот снесут павильон, очистят площадку, а дальше что? Есть ли у города внятный и утвержденный план на это пространство, или жителей ждет очередной забор?
  • Синдром Четырех углов. Вспоминаем историю сноса рынка «Тимохин» — по сути, точно такого же «Магеллана». Шумно снесли, отрапортовали, но который год на этом месте красуется пустырь. Почему никто в городе до сих пор не понимает, что делать с этой ключевой локацией?
  • Куда исчезли архитекторы. Почему Псков остался без главного городского архитектора, и кто в его отсутствие принимает стратегические решения по облику улиц, парков и скверов?
  • Как победить пустыри. Что нужно сделать, чтобы освобожденные от незаконных построек участки оперативно превращались в современные зоны отдыха, а не в заброшенные мертвые зоны на карте Пскова?
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