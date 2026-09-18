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Великолучанин получил 11 лет строгого режима за дезертирство и поджог

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Псковский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 11 годам колонии строгого режима за дезертирство в период мобилизации и умышленный поджог чужого автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Суд установил, что 8 декабря 2025 года военнослужащий не явился из увольнения к 08:00 в свою войсковую часть в Пскове, тем самым уклонился от прохождения военной службы. Он проводил время по своему усмотрению на территории Псковской области. Сотрудники военной комендатуры обнаружили его 11 апреля 2026 года по месту проживания в городе Великие Луки. 

Также суд выяснил, что 10 апреля 2026 года около 21:10 подсудимый из хулиганских побуждений и личной неприязни поджег автомобиль «ВАЗ 21093» во дворе многоквартирного дома в Великих Луках, что причинило значительный ущерб в размере 68 875 рублей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, но не согласился с квалификацией дезертирства. Он заявил, что не скрывался от командования, планировал вернуться в часть и лишь хотел провести время с детьми. Вину в поджоге автомобиля он признал полностью, пояснив, что действовал из обиды на семью потерпевшего и не думал о возможных серьезных последствиях.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Судья назначил ему окончательное наказание путем частичного сложения сроков по данному делу и предыдущему приговору от 25 мая 2026 года.

Итоговый срок составил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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