Общество

Сергей Вострецов назвал «вредительской» инициативу о введении шестидневной рабочей недели

Инициатива о введении шестидневной рабочей недели не приведет к прогрессу и только разозлит людей. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Она уже была, но когда страна восстановилась, мы вернулись к пятидневной рабочей неделе. И это нормально. Более того, совсем недавно обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели, потому что прогресс не стоит на месте. Внедряются информационные технологии и цифровые платформы, многие профессии уже могут работать на удаленке. Это реальность, и к этому стремиться человечество, чтобы освобождать людей от ручного труда», – рассказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что любой и, в особенности, недобросовестный работодатель хотел бы, чтобы работник трудился как можно больше времени и «желательно, бесплатно». В этой сфере он подчеркнул важность контроля государства и деятельность профсоюзов, которые способны защитить права и свободы работников.

«Я считаю, что инициатива глупая и вражеская. Ни к чему хорошему она не приведет, никакого прогресса она не даст, а людей разозлит. Надо внимательнее присмотреться к тому, кто эту инициативу выдвинул. Я считаю, что это глупость ярчайшая, и не просто глупость, а вредительство. Отношусь я к этому крайне отрицательно», – подытожил председатель объединения профсоюзов России.