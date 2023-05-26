Сергей Вострецов назвал «вредительской» инициативу о введении шестидневной рабочей недели

Инициатива о введении шестидневной рабочей недели не приведет к прогрессу и только разозлит людей. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что любой и, в особенности, недобросовестный работодатель хотел бы, чтобы работник трудился как можно больше времени и «желательно, бесплатно». В этой сфере он подчеркнул важность контроля государства и деятельность профсоюзов, которые способны защитить права и свободы работников.
«Я считаю, что инициатива глупая и вражеская. Ни к чему хорошему она не приведет, никакого прогресса она не даст, а людей разозлит. Надо внимательнее присмотреться к тому, кто эту инициативу выдвинул. Я считаю, что это глупость ярчайшая, и не просто глупость, а вредительство. Отношусь я к этому крайне отрицательно», – подытожил председатель объединения профсоюзов России.