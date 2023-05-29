Общество

Покинувшего семью отца-моряка разыскивает мужчина в Псковской области

Александра Трофимова разыскивает сын Андрей через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Он ушел из семьи, когда мне было 3-4 года. Мою мать звали Зоя Домрачева, отец с матерью находились в гражданском браке. Проживали в Мурманске, отец ходил в море. Осталась фотография, на которой мы изображены вместе: я, мать, отец и бабушка по линии матери», - указал он в своей заявке на сайте программы «Жди меня».

В последний раз сын и отец виделись в 1976 году.

Предположительная география поиска Александра Трофимова – Псковская область.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1915555, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».