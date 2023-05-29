Общество

«Мастеров года» назвали в Псковской области

Лучших мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций определили в Псковской области по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Псковский политехнический колледж

Лучшей среди коллег стала преподаватель Псковского политехнического колледжа Наталия Евдокимова. Второе призовое место комиссия конкурса присудила мастеру Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олесе Карецкой. В тройке лидеров — также сотрудник Локнянского сельскохозяйственного техникума Владимир Сорокин.

В этом году на участие в конкурсе «Мастер года» поступило 18 заявок от преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

Финал конкурса пройдет с 28 сентября по 2 октября в Туле. Псковскую область на мероприятии представит победитель регионального этапа Наталия Евдокимова.

Организатором конкурса выступает министерство просвещения РФ, Государственный университет просвещения и Общероссийский профсоюз образования.