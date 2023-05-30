Общество

Праздник фонтанов пройдет в Великих Луках 16 июня

Праздник фонтанов пройдет в Великих Луках 16 июня. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Приглашаю всех великолучан и гостей города посетить мероприятия, посвященные одной из главных достопримечательностей нашего города - цветным фонтанам. Вы узнаете, почему Великие Луки называют столицей цветных фонтанов, сможете посетить многочисленные выставки, зарядиться отличным настроением от выступления артистов, поучаствовать в тематических викторинах и конкурсах. Особенный колорит празднику придаст проходящий в городе 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту», - написал Николай Козловский.

В празднике задействуют:

16.00-17.00 фонтан «Колос», площадь Ленина;

17.00-18.00 фонтан «Три поколения», площадь Матросова;

18.00-19.00 фонтан «Венок славы», площадь Калинина;

18.00-19.00 фонтан «Каменный цветок», площадь Рокоссовского.

«Праздник фонтанов — это замечательная возможность полюбоваться красотой разноцветных каскадов воды, ощутить прохладу в жаркие летние дни и подарить друг другу заряд отличного настроения!» - добавил глава города.