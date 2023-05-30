Праздник фонтанов пройдет в Великих Луках 16 июня. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
«Приглашаю всех великолучан и гостей города посетить мероприятия, посвященные одной из главных достопримечательностей нашего города - цветным фонтанам. Вы узнаете, почему Великие Луки называют столицей цветных фонтанов, сможете посетить многочисленные выставки, зарядиться отличным настроением от выступления артистов, поучаствовать в тематических викторинах и конкурсах. Особенный колорит празднику придаст проходящий в городе 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту», - написал Николай Козловский.
В празднике задействуют:
«Праздник фонтанов — это замечательная возможность полюбоваться красотой разноцветных каскадов воды, ощутить прохладу в жаркие летние дни и подарить друг другу заряд отличного настроения!» - добавил глава города.