Общество

День окрошки празднуют 30 мая

Один из гастрономических праздников – День окрошки – отмечается 30 мая. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд.

Рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу; тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и лука на простокваше; ботвинью – суп из отваренных и протертых листовых овощей и зелени («ботвы») на кислом квасе (иногда туда добавляли красную рыбу). Именно ботвинью считают «прородительницей» окрошки. Её рецепт упоминается в знаменитой книге «Домострой» XVI века. В ранних вариантах в окрошку добавляли соленья (например, соленые огурцы, сливы или грибы), а позднее – отварные овощи (картофель, морковь, репу) и пряные травы. Кстати, название «окрошка» свидетельствует о том, что для блюда требуется покрошить овощи, сообщает calend.ru.

Первое упоминание об окрошке, в привычном современному человеку виде, относится к концу XVIII века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами.

Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную (с говядиной или мясом птицы), сборную (с языком и ветчиной) и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой.

Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас (и белый квас домашнего приготовления), но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон... А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло.

Чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки. В общем, готовить не сложно, а есть приятно. Поэтому гурманы и ценители национальной русской кухни ежегодно отмечают 30 мая День окрошки.

Также надо сказать, что и в других национальных кухнях есть холодные супы, похожие на окрошку. К примеру, на Балканах популярен таратор – холодный суп на основе жидкого йогурта с огурцами, чесноком, грецкими орехами и укропом. В Восточной Европе готовят холодник – холодный суп из вареной свеклы и свежих овощей, который подают с заправкой из сметаны и половинкой вареного яйца. А в Узбекистане окрошку на кефире оправданно сравнивают с холодным супом чалопа.