Общество

Кислородный газификатор появился в Островской межрайонной больнице

Систему хранения и подачи медицинского газа модернизировали в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

29 мая был осуществлён монтаж и запуск кислородного газификатора. Долгое время больница использовала баллонный кислород.

«Благодаря комитету по здравоохранению Псковской области Островская межрайонная больница теперь может хранить огромный запас кислорода на небольшой площади и обеспечивать бесперебойное снабжение кислородом своих пациентов», - отметили в комитете.