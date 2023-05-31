Общество

В Думу внесли проект, разрешающий ограниченно годным и судимым служить по контракту

В Госдуму внесён проект закона, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе. То же касается имеющих судимость, желающих поступить на военную службу по контракту.

Это касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени, говорится в проекте закона.

Соответствующий проект закона (370186-8) размещён в среду в базе законодательной деятельности парламента РФ. Авторами проекта закона стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, пишет «Интерфакс».

Согласно проекту закона граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определённых перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке отмечается, что «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

В частности, к таким гражданам относятся граждане, имеющие судимость. Следует отметить, что в настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Авторы предлагают применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту.

Кроме того, законопроект предусматривает предельный возраст для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно - 70 лет, имеющим иное воинское звание - 65 лет.