Общество

21-й выпуск проекта «Истфакт»: Линия Сталина (часть 1)

Линия Сталина – одна из наиболее мощных и протяженных систем военно-технических укреплений XX века. На примере одного фрагмента Линии Сталина, островского укрепрайона, новый выпуск проекта «Истфакт» знакомит зрителей с полевыми укреплениями, оружием, военной техникой и военной тактикой Красной армии и вермахта, силы которых столкнулись на этом рубеже, написав важную страницу истории самого масштабного военного конфликта.

Отметим, проект «Истфакт» обзавёлся каналом на Яндекс-Дзен и за полтора месяца набрал уже 10 000 просмотров.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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