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19-й выпуск проекта «Истфакт»: Как юродивый Николка Псков спас

31.03.2023 16:17|ПсковКомментариев: 0

«Истфакт» о том, как блаженный Николай Салос спас Псков от погрома опричниками царя Ивана Грозного. О юродивом, причисленном к лику святых, который, рискуя жизнью, не побоялся сказать правду в лицо первому царю Всея Руси и не дал пролиться крови горожан.

В программе использованы материалы из открытых источников: - х/ф «Царь Иван Грозный» (1991, реж. Геннадий Васильев) - х/ф «Царь» (2009, реж. Павел Лунгин) - Храм Василия Блаженного (Телеканал 360) - х/ф «Иван Грозный̆» (1945, реж. Сергей Эйзенштейн)

Благодарим за помощь в организации съёмок компанию «Вквестах» и федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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Теги: #Истфакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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