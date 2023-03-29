19-й выпуск проекта «Истфакт»: Как юродивый Николка Псков спас

«Истфакт» о том, как блаженный Николай Салос спас Псков от погрома опричниками царя Ивана Грозного. О юродивом, причисленном к лику святых, который, рискуя жизнью, не побоялся сказать правду в лицо первому царю Всея Руси и не дал пролиться крови горожан.
В программе использованы материалы из открытых источников: - х/ф «Царь Иван Грозный» (1991, реж. Геннадий Васильев) - х/ф «Царь» (2009, реж. Павел Лунгин) - Храм Василия Блаженного (Телеканал 360) - х/ф «Иван Грозный̆» (1945, реж. Сергей Эйзенштейн)
Благодарим за помощь в организации съёмок компанию «Вквестах» и федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).