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Общество

По законным понятиям

31.05.2023 19:09|ПсковКомментариев: 0

Последний день весны стал особым для жителей округа №9 города Пскова – у них появилась возможность задать наболевшие коммунальные вопросы депутату Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой. Перспективу решения общих проблем рисовало и присутствие на выезде сотрудников администрации Пскова.

Однако внезапно выезд пошел не совсем по плану, и людей с депутатом во главе удивили известием: в их районе на законных основаниях появятся знакомые всем с 90-х годов ларьки. Те самые, которые до сих пор вызывают не самые приятные ассоциации у населения. За судьбу микрорайона вместе с неравнодушными горожанами переживал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Ремонт, а не реконструкция

Начался выезд с осмотра дорожного проезда около отделения «Почты России» (речь идет об участке дороги около дома №48г по улице Коммунальной). Проезд нуждается в срочном ремонте – на нем уже образовались глубокие ямы, которые мешают и водителям, и пешеходам. И, раз уж все равно дорогу будут разрывать во время ремонта, жильцы решили выступить с инициативой и реорганизовать пространство, расширив площадь проезда для парковки автомобилей.

«Расширить площадь, можно только через реконструкцию улицы, а не через ремонт. Для этого нужно разрабатывать проект и собирать много документации. Это очень дорого, а таких проездов у нас в городе сотни! Сегодня мы можем только отремонтировать дорожное покрытие – и такой ремонт здесь проведут в июне. Обновим участок от улицы Коммунальной до Аллеи Ветеранов», – объяснил собравшимся дорожную ситуацию начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Сейчас интенсивному движению по проезду мешают припаркованные на обочине дороги автомобили. Решить этот вопрос городская администрация планирует с помощью установки дорожных знаков 3.29 и 3.30. Это специальные знаки, один из которых запрещает парковку на стороне улицы, где он установлен, по четным числам месяца, а другой – по нечетным. Такая мера позволит разгрузить проезд.

В пылу спора о необходимости обустроить еще одну, расположенную ближе к дому 44б по улице Коммунальной, парковку, жильцы узнали об одном очень неприятном факте.

Кот в мешке

Помимо дорожных знаков вдоль дороги появятся два нестационарных торговых объекта.

«Если здесь появятся еще два ларька – жители просто организуют демонстрацию! То есть, администрация Пскова просто наплевала на мнение горожан и депутата?» – возмутилась неожиданной новостью Юлия Пожидаева.

В ответ начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова напомнила, что площади, на которых разместятся новые точки, уже давно определено для ведения торговли. Всё соответствует закону – руководство города было в праве распорядиться свободным местом именно так. И повлиять на ситуацию ни жители округа, ни депутат теперь уже не могут.

Парковка вне закона

Следующая болезненная точка уже на другой стороне проезда – незаконная автостоянка около дома №48а по улице Коммунальной. История у этого места достаточно темная: владелец парковки незаконно сдает места для машин, не платя аренду или налоговые сборы в казну администрации города. Жителей округа не устраивает довольно грязный и заросший периметр парковки, напомнила Юлия Пожидаева.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова рассказала, что участок земли под парковкой сняли с кадастрового учета еще в 2001 году, но одновременно с этим в БТИ площадка значится как «объект незавершенного строительства».

Руководство города предлагает работать над улучшением ситуации следующим образом: снести забор (который не является часть капитального строительства, а после (уже через суд) снести сам «незавершенный объект». Это позволит ликвидировать парковку и открыть принадлежащий городу земельный участок для фантазии жильцов.

 

В дальнейшем здесь может образоваться стихийная парковка. А может, найдется инициативный собственник, который заключит договор с администрацией города, и платная парковка продолжит существование уже на законной основе... В общем, время покажет.

У семи нянек дитя без глазу

Далее экспедиция из жильцов, депутата и представителей власти двинулась во двор домов №44, 44а, 66, 48а и 46. На весь огромный двор здесь установили две контейнерные площадки. И обе площадки объединены одной большой проблемой – несанкционированная свалка мусора.

Около мусорных баков валяются битые стекла. Не обошлось и без автомобильных шин.

«Покрышки могут выбрасывать не только собственники. Их могут растаскивать по дворам для утилизации сотрудники недобросовестных шиномонтажей. Скоро мы сможем решить проблему утилизации шин. Сейчас ведется заключение договора на предоставление такой земли. Как только документация будет оформлена, мы доведем информацию об этом до управляющих компаний. Тогда можно будет вывозить шины для утилизации. Проблема решится в течение июня», – выступил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий.

Одна из главных проблем замусоренности контейнерных площадок в большом дворе – наличие большого количества управляющих компаний (всего их здесь около 6 – каждый дом выбрал свою УК). Когда один дом выбрал одну «управляйку», а другой – другую, им необходимо договариваться между собой о графике вывоза мусора. Часто на этом этапе и происходит затор.

«Потому что на весь двор должна быть одна управляйка», – сами предложили выход из ситуации жильцы. В ответ на это депутат Юлия Пожидаева напомнила, что сами жильцы домов в праве выбирать управляющую компанию. Чтобы у всех была одна УК, необходимо разговаривать с жильцами соседнего дома и обсуждать проблему.

Ларьки расплодились

Завершал выезд осмотр еще одного ларька. Этот, совсем новый (еще пока даже не обшитый и не Украшенный вывеской), со стенками из древесных опилок, пристроился к цветочному магазинчику.

«Новая торговая точка перекрыла горожанам дорогу от остановки, она мешает передвигаться! Жители категорически против, и собирались писать жалобу в адрес губернатора!» – подчеркнула Юлия Пожидаева.

Но и здесь все оказалось согласовано и законно: этот земельный участок еще не доходит до парковой зоны, и точно так же предусмотрен для ведения торговли. Место пустовало, и городская администрация провела конкурс среди собственников. Будущие хозяева также были в числе заявителей. По закону, снести вставший посреди тротуара сарай, не могут ни сами жители округа, ни даже их депутат...

Подводя итог выезда, Юлия Пожидаева отметила, что законно построенные торговые точки, конечно, сносить не будут. Тем не менее она заметила, что в городе выявлены и незаконно установленные объекты нестационарной торговли. Также она обратила внимание на то, что внешний вид таких торговых рядов не всегда выглядит эстетично и уместно. Эти вопросы, по ее словам, будут прорабатываться. «Я понимаю, что если все установлено законно, мы не сможем это все отыграть обратно, но ведь не хочется возвращаться в 90-е!» – заключила Юлия Пожидаева.

Екатерина Мазепина

Фото: Александр Елисеев 

Теги: #псковская городская дума #псков #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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