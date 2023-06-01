Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом года в Псковской области

Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор привёл краткий перечень новых объектов 2022 года:
Михаил Ведерников подчеркнул, что одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие Центра поддержки одаренных детей «Вега», который создан по модели «Сириуса».
В центре созданы лаборатории с уникальным для нашего региона оборудованием, обустроен кампус для проживания. Ребята со всей области принимают участие в профильных сменах по робототехнике, медицине, математике, иностранным языкам, химии и биологии.
«В целом мы продолжаем создавать в Псковской области такую инфраструктуру образования, которая даст нашим детям и конкурентные навыки, и крепкий мировоззренческий фундамент», – сказал губернатор.