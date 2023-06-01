Дети в Пскове могут посетить аквапарк бесплатно 1 июня

Развлекательные мероприятия для детей пройдут в торговых центрах и в аквапарке «Акваполис» в Пскове сегодня, 1 июня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.
1 июня в аквапарке «Акваполис» дети до 12 лет (включительно) отдыхают в аквапарке «Акваполис» 3 часа совершенно бесплатно (в сопровождении взрослых). Подробности акции - на сайте аквапарка.
Также сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в 19.00 состоится выступление артистов цирка Vivat в рамках программы в честь Дня Защиты детей. Вход свободный.
3 июня в 13.00 приглашает на праздничную семейную программу торговый центр «Максимус». Яркие выступления, конкурсные программы и ростовые куклы будут ждать всех на уличной площадке. Вход свободный.
3 июня в 14:00 в ТРК «Акваполис» в магазине «Капитан Мармелад» пройдет развлекательное мероприятие для всех желающих, детей и взрослых: игровая программа и конкурсы для детей, подарки от Капитана Мармелада и конкурс детских рисунков на тему «Пираты».
У ТК «ПИК60» состоится первый семейный летний праздник в честь Дня защиты детей. Начало в 18.00.
В программе праздника:
Все подробности можно узнать по ссылке.