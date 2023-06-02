Общество

Заготовку сена начали в ООО «ПсковАгроИнвест»

Заготовку грубых (сено) и сочных (силос) кормов для крупного рогатого скота начали в ООО «ПсковАгроИнвест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Мы заботимся о том, что бы наши коровы питались сбалансированно круглый год», - отметили в ООО «ПсковАгроИнвест».

В компании добавили, что сено - один из самых важных кормов в кормлении животных в зимний период, в зависимости от продуктивности животного его можно скармливать до 10-12 кг в сутки. Силос - это легкоусвояемый корм, содержащий в себе витаминные соединения, в частности каротина и витамина С.