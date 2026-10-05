108 лет со дня образования уголовного розыска в системе МВД России отмечается сегодня

В Управлении МВД России по Псковской области прошло награждение сотрудников уголовного розыска. Это одна из ведущих служб в системе органов внутренних дел, которая вносит огромный вклад в общее дело борьбы с преступностью. На его долю приходится более трети раскрытых преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

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С профессиональным праздником, который по традиции отмечается 5 октября, псковских сыщиков поздравил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

На торжественной встрече с личным составом начальник регионального УМВД пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, достижения поставленных целей, мира и согласия. Особые слова признательности за добросовестный, напряженный труд и верность выбранной профессии выступающий адресовал ветеранам службы.

Высокие результаты и достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга и профессионализм представителей угрозыска по достоинству были оценены руководством.

Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации и начальника УМВД России по Псковской области целая группа сотрудников уголовного розыска регионального УМВД поощрена ведомственными наградами.