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108 лет со дня образования уголовного розыска в системе МВД России отмечается сегодня

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В Управлении МВД России по Псковской области прошло награждение сотрудников уголовного розыска. Это одна из ведущих служб в системе органов внутренних дел, которая вносит огромный вклад в общее дело борьбы с преступностью. На его долю приходится более трети раскрытых преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

С профессиональным праздником, который по традиции отмечается 5 октября, псковских сыщиков поздравил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. 

На торжественной встрече с личным составом начальник регионального УМВД пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, достижения поставленных целей, мира и согласия. Особые слова признательности за добросовестный, напряженный труд и верность выбранной профессии выступающий адресовал ветеранам службы.

Высокие результаты и достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга и профессионализм представителей угрозыска по достоинству были оценены руководством.

Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации и начальника УМВД России по Псковской области целая группа сотрудников уголовного розыска регионального УМВД поощрена ведомственными наградами.

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