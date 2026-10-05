«Аэропорт — это огромный механизм»: псковские школьники увидели, как готовят взлёт самолёта

Сегодня международный аэропорт Псков имени княгини Ольги открыл двери для 25 восьмиклассников средней школы №13. Профориентационный тур организовал Молодёжный кадровый центр Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кадровом центре «Работа России».

Фото здесь и далее: «Работа России»

Школьники прошли через терминалы прилёта и вылета, заглянули в зону досмотра и увидели, как обеспечивается авиационная безопасность. Но главное — они оказались рядом с взлётной полосой и наблюдали за взлётом самолёта и работой всех служб аэропорта.

«Аэропорт — это не только самолёты и пассажиры. Это огромный механизм, где каждый сотрудник важен. Мы рады, что у школьников есть возможность увидеть эту работу изнутри. Возможно, для кого-то из них этот день станет началом пути в авиацию», — отметил исполняющий обязанности генерального директора международного аэропорта «Княгиня Ольга» Евгений Павлюк.

Такие профтуры — часть национального проекта «Кадры». Их задача — показать профессию изнутри, чтобы подростки уже сегодня понимали, куда хотят двигаться в будущем.