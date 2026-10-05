«Очей очарованье»: Осень накрыла Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Осень заметно меняет облик Пскова. В это время года город становится более спокойным и камерным: туристический сезон постепенно подходит к концу, улицы становятся менее оживленными, а природные краски добавляют разнообразия привычным городским пейзажам.

В Пскове соседствуют природные и архитектурные детали — старинные стены и башни, храмы, улицы исторического центра, река Великая, парки и деревья, окружающие городскую застройку. Одна из особенностей Пскова — сочетание масштабной исторической архитектуры с довольно спокойной, не перегруженной городской средой. Средневековые крепостные сооружения и древние храмы здесь не отделены от повседневной жизни города: рядом находятся обычные улицы, жилые кварталы, дороги, современные здания и зеленые зоны. Осенью это сочетание особенно хорошо заметно благодаря изменению цвета и фактуры окружающего пространства.

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.