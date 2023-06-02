Общество

Псковская станция скорой помощи заняла второе место на конкурсе профмастерства

Две команды Псковской станции скорой помощи участвовали в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Соревнование состоялось в Республике Коми сегодня, 3 июня. Всего соревновались 30 команд.

В общекомандном зачете псковские медики заняли второе место.

Помимо общекомандной награды, специалисты выиграли ряд индивидуальных наград. Команда скорой помощи: Агакишиев Раиль, Илья Георгиев, Алексей Логинов, Юлия Мелянюк, Полина Борзенкова.