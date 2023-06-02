Общество

Сербские журналисты посетили Талабские острова и Крыпецкой монастырь

Сербские журналисты посетили Талабские острова и Крыпецкой монастырь в Псковской области. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на туристско-информационный центр Псковской области.

«На третий день своего путешествия по региону журналисты провели съемки на острове имени Белова. Кроме того, гости прибыли на остров имени Залита, который прославился в православном мире тем, что здесь жил старец протоиерей Николай Гурьянов. Тележурналисты осмотрели келью старца, его могилу и храм, где старец служил.

В тот же день группа под руководством Бошко Козарски посетила Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь, основанный в 1455 году выходцем из Сербии, афонским монахом Саввой Крыпецким. В ближайшее время тележурналисты посетят еще одну обитель, связанную с именем Саввы Крыпецкого – Снетогорский монастырь.

Сопровождает группу на съемках директор туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко», - говорится в сообщении.

Фото: ТИЦ Псковской области