Общество

МЧС призывает псковичей отдыхать, не принося вред природе

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры для ее обеспечения при отдыхе на природе. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства в воскресенье, 4 июня.

«Пребывание в лесу взрослых и детей регламентируется требованиями пожарной безопасности в лесах. Они совсем не сложны, и выполнять их не составляет особого труда. Важно, чтобы люди не были беспечны и равнодушны к зеленому другу. Огонь оплошностей не прощает.

Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности, так как от них возникает преобладающее число пожаров. Если в этом все же возникает необходимость, то следует помнить, что требованиями пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют собой старые пни и валежник.

Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра открытую поляну. Но прежде – удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. И обязательно следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, нужно обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не уходить, не убедившись, что от кострища не осталось ни одного тлеющего уголька.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. В случае возникновения пожара звоните по телефонам «101» или «112», - говорится в сообщении МЧС.